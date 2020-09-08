أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه إلى السودان لدعم متضرري السيول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه إلى السودان لدعم متضرري السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،على رأس وفد طبي رفيع المستوى إلى دولة السودان الشقيقة، صباح اليوم الثلاثاء، لتقديم الدعم الطبي اللازم للدولة الشقيقة، لمساندتها في مواجهة السيول التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تترأس وفدًا طبيًا يضم ٢٠ طبيبًا من مختلف التخصصات (باطنة، أطفال، مناطق حارة، طوارئ)، بالإضافة إلى فرق تمريض، وفنيين تمريض خدمات طارئة، مشيرًا إلى أنه سيكون في استقبال الوفد المصري بمطار الخرطوم، الدكتور أسامة عبد الرحيم، وزير الصحة السوداني.

وتابع أن الوفد يضم أيضًا فرق وقائية متخصصة في مكافحة الأوبئة، لرش مبيدات لمكافحة القوارض والبعوض في المناطق المتضررة من الفيضانات، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه في هذه المناطق، كما سيقوم الفريق الوقائي بتدريب الكوارد البشرية في السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات، مضيفًا أنه سيتم تقسيم الوفد الطبي إلى ٤ فرق وتوزيعهم بـ 4 مناطق مختلفة في محيط العاصمة السودانية الخرطوم، لتقديم الخدمات الطبية لمتضرري السيول، وسيستمر عملهم حتى انحسار السيول.

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وذكر أنه سيتم خلال الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الجانب المصري والسوداني، لبحث احتياجات المنظومة الصحية في الدولة الشقيقة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تجري الوزيرة زيارة ميدانية لإحدى المناطق المتضررة من السيول في العاصمة الخرطوم للاطلاع على الأوضاع الصحية ومتابعة أعمال الفرق الطبية في هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إرسال شحنة من المساعدات الإغاثية، أمس الإثنين، إلى دولة السودان الشقيقة على متن طائرة عسكرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ 12 طنًا تشمل (الأدوية، والمحاليل طبية، والمستلزمات الجراحية)، لافتًا إلى إرسال شحنة أخرى اليوم، مرافقة للوفد الذي تترأسه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتشمل 12طنًا من المساعدات الإغاثية لدعم متضرري السيول في الدولة الشقيقة.

وأكد استمرار فتح الجسر الجوي بين البلدين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة دعمًا للمنظومة الصحية، حيث تم وصول 5 طائرات خلال شهر أغسطس إلى دولة السودان محملة بـ ٢٢ طنًا و٣٢٥ كجم من الألبان والأدوية الأساسي للأطفال وأدوية الطواريء، بالإضافة إلى 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول التي اجتاحت دولة السودان في الآونة الأخيرة، وسيستمر إرسال المساعدات للدولة الشقيقة.