أخبار مصر | بنسبة 35%.. الفيوم تستجيب لدعوة "مصطفى ثابت" لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بنسبة 35%.. الفيوم تستجيب لدعوة "مصطفى ثابت" لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقب دعوة الدكتور مصطفى ثابت، الرئيس التنفيذي لموقع الخليج 365، لتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، بدأ الكثير من المحافظين في التخفيض، وكانت الفيوم من أبرز المحافظات، حيث أعلن المحافظ عن أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.
ثابت يطالب بالتيسير على المواطن
وقال ثابت، إنه على من يتفاجأ بأنه متضرر رغم تعاقده مع مالك العقار بأوراق سليمة، هو ومجموعة من سكان العقار، عليهم التوجه للنيابة لإثبات إنهم متضررين ويتم التعامل مع مالك العقار وإحالته للنيابة العسكرية، ولا يتم قطع المرافق عن المتضررين أو القيام بأي شيء يضر المواطن.
وأشار، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" مع المذيعة مها بهنسي، المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رادع جدًا ويغطي كافة الجوانب، ولكننا نحتاج فقط لآليات تنفيذ مريحة للمواطن.
وأكد ثابت، أن قانون التصالح بمخالفات البناء ولائحته التنفيذية جيدة جدًا، ولكن آليات تنفيذ القانون في مصر ما زالت تتم بشكل غير جيد "وبعافية"، مشددًا على أن أغلب المواطنين حتى غير المقتدرين يرغبوا في التصالح، ولكنهم يحتاجوا للتيسير عليهم، مع إتاحة المعلومات بوفرة
الفيوم تعلن خفض أسعار التصالح
وبعد دعوة ثابت، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيم السعرية المخفضة الجديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق أحياء الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا.
وأشار محافظ الفيوم إلى التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري، لمنح تمويل مالي ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقًا للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.
وأشاد، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.
وأكد محافظ الفيوم أن المبالغ التي يجري تحصيلها تستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلًا عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية.