أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لمتابعة مستجدات الأعمال به، و متابعة اللمسات النهائية لسيناريو العرض المتحفي.

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطه، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف. وقد شملت الزيارة البهو والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

وخلال الجولة التي استمرت ٣ ساعات أشاد وزير السياحة والآثار بجميع الأعمال التي تم تنفيذها والجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمتحف لرفع وتثبيت وطريقة عرض القطع الأثرية، مؤكدا على أنهم فكروا في أدق التفاصيل التي من شأنها أن تعمل على إثراء سيناريو العرض، وإبراز جمال وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف للآثار في العالم خصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة.

وسوف يعرض المتحف ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ آمون، والتي يزيد عددها عن 5000 قطعة، هذا بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.