أخبار مصر | التأمينات تكشف وسيلة جديدة لصرف المعاشات في حالة فقدان البطاقة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التأمينات تكشف وسيلة جديدة لصرف المعاشات في حالة فقدان البطاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن الهيئة تضع أمام أعينها حاليًا تطوير الخدمات المقدمة للسادة أصحاب المعاشات والتي تبدأ بحصول أصحاب المعاشات والمستحقين علي جميع حقوقهم التأمينية في اقل وقت ممكن وبطريقة جيدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن البطاقات الحالية التي تصدرها الهيئة ويتم صرف المعاشات الشهرية لما يقارب من 6.5 مليون مواطن هي بطاقات سحب نقدي فقط.

لذا فقد تقرر بالنسبة إلي حالات استحقاق المعاشات الجديدة والحالات التي فقدت بطاقات الصرف الحالية أن يتم الصرف لها ببطاقات بنكية ذكية "كروت ميزة " والتي تدعم عمليات السحب النقدي بالاضافة إلي دعم عمليات الشراء من المحال التجارية والمواقع الإلكترونية وسداد كافة المستحقات الحكوميةو كذلك عمليات السحب والإيداع النقدي علي ماكينات الصراف الآلي وكافة الخدمات المصرفية الأخري.