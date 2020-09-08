أخبار مصر | وزير التنمية يتابع سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية يتابع سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انطلاق ماراثون اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 14 محافظة وانتظام فتح جميع اللجان في موعدها دون أي معوقات ومتابعة وصول السادة المستشارين إلي لجان الانتخابات.

وأشار شعراوى إلي أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات محافظات الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح لمتابعة تطورات العملية الانتخابية وتوافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وقام اللواء محمود شعراوى، بالتواصل مع عدد من السادة المحافظين للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.

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وأكد شعراوى علي أهمية إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، بالإضافة إلى إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على غرفة العمليات بالوزارة بإستمرار متابعة الموقف المحافظات على مدار يومي جولة الإعادة ورفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الإنتخابية بصورة مشرفة.