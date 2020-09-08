أخبار مصر | رئيس وكالة الفضاء المصرية يستقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس وكالة الفضاء المصرية يستقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية والأستاذ الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والوفد المرافق له والذى يضم الأستاذ الدكتور على فهمى عميد كلية الذكاء الإصطناعى بالأكاديمية العربية، والأستاذ الدكتور أحمد الصفطى عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية فرع العلمين

وقام الوفد بزيارة مبنى التجميع وإختبار الأقمار الصناعية وتم شرح أقسام المبنى وزياة المعامل الأخرى بالوكالة مثل ( معمل الحمولة الفضائية – معمل النموذج الهندسي – الغرفة الحرارية )

واستعرض الدكتور محمد القوصي خلال الزيارة داخل المعامل أهم الأجهزة المتخصصة المختلفة المستخدمة في تنفيذ المشروعات الفضائية بالوكالة والتى تحقق استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وإمتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية.

وقام الأستاذ الدكتور محمد عراقي بإستعراض أهم أنشطة وإنجازات الوكالة وعرض المشروعات الفنية الجارى تنفيذها كما أوضح خطة الوكالة لتوطين تكنولوجيا الفضاء ونشر ثقافة الفضاء في المجتمع المصرى

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ومن جانبه فقد قام الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بعرض لما تشملة الأكاديمية حاليًا من كليات منتشرة في مصر ودولة الإمارات وما تقدمه الأكاديمية من خدمات علمية ومجتمعيه.

واشار إلى الكليات الجديدة التى تم انشائها بمدينة العلمين الجديدة لتواكب العملية التعليمية الحديثه مثل كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الهندسة كما أعرب سيادته عن إعجابة وفخره بما شاهده من إمكانيات معمليه بوكالة الفضاء المصرية.

كما أبدى ترحيبه بالتعاون والشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية في مجال دراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث والإبداع في هذا المجال.

وأكد عبد الغفار على إمكانية المشاركة في التدريب الصيفي سواء للطلبه العرب والأفارقة لتأهيلهم لتنفيذ مشاريع بناء الأقمار الصناعية الصغيرة.

وفي نهاية اللقاء قام كلًا من الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتبادل الدروع التذكارية بهذه المناسبة.