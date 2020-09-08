مصر | من عامل لـ"ديلر المنطقة".. رحلة سقوط تاجر الكيف في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر من عامل لـ"ديلر المنطقة".. رحلة سقوط تاجر الكيف في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كعادته يخرج العامل العشريني العمر، صباح كل يوم، ليعمل في مصنع السكر، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وفي المساء يتجول بشوارع باحثًا عن أحد متعاطي المخدرات، لبيع أقراص مخدرة له.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، بقيام عامل بمصنع السكر، بمزاولة نشاطًا إجراميا للاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الأقراص المخدرة، وحوالي 25 ألف جنيه، وهاتفين محمول.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وحيازته الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.