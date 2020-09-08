مصر | أمن الجيزة يداهم مصنعا لإنتاج مخدر "الاستروكس" في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يداهم مصنعا لإنتاج مخدر "الاستروكس" في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، مصنع لإنتاج الإستروكس، وعثر بداخله على كميات من المواد المخدرة المختلفة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفادها قيام "ش.ع"، 33 سنة، "ب. ع"، 19 سنة، "م. م" 19 سنة، بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة القسم مسرحآ لمزوالة نشاطه الأجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد عدة أكمنه سرية أسفرت أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته 8 أكياس بداخلهم مخدر الاستروكس، 33 كيس صغير بداخلهم مخدر الاستروكس، 439 كيس صغير لمخدر الشادو، كيس كبير بداخله مخدر الشادو، 124 كيس بداخلهم مسحوق البودر المخدر وزنت 124جرام.

كما ضُبط 3 زجاجات استون، مبيد حشرى، 3 هاتف محمول، ميزان حساس، مبلغ 1255 جنية مصري، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

