مصر | قاتل والده في أطفيح: كان بيأكلني عيش وجبنة قديمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قاتل والده في أطفيح: كان بيأكلني عيش وجبنة قديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"ضربة قوية على الرأس"، كتب شاب المشهد الأخير في حياة والده داخل مزرعة بطريق الكريمات جنوب محافظة الجيزة، ليعترف الشاب بجريمته خلال التحقيقات: "ضربته جامد على رأسه علشان يموت، لانه لو مكنش مات كان هيقتلني هو".

ليواصل الشاب اعترافاته بأنه كان طالبًا بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، ويقيم رفقة والدته بمنطقة عين شمس، وحضر ليقيم مع والده مطلع العام الجاري، وتحديدًا بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن والده كان يسيئ معاملته، ودائما يتعدى عليه بالضرب والسب والشتم: "كان على طول بيأكلني عيش وجبنة قديمة، وحبسني في البيت لوحدي".

قبل الجريمة بساعات معدودة وقعت مشاجرة داخل مزرعة بطريق الكريمات بقرية موسى، التابعة لمركز أطفيح، بين الشاب ووالده الأربعيني العمر، ليقرر حينها، الابن قتل والده.

فكر "أحمد" صاحب الـ17 سنة، في حيلة للتخلص من والده بعد وقوع المشاجرة بينهما، لينتظر خلوده في النوم، ويتعدى عليه بالضرب بـ"فرع شجرة" على رأسه، وفر هاربًا.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة رجل أربعيني العمر داخل مزرعة بقرية مسجد موسى، نطاق المركز.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى، وعُثر على جثة رجل يدعي "عيد" أربعيني في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبه إصابة بالرأس، وعثر بحوزته على جميع متعلقاته.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى تورط نجل المجني عليه في الجريمة.

أعدت مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وتمكنت من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، لسوء معاملة والده له، منذ أن حضر للإقامة معه، بعد تركه منزل والدته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.