«لا تكن سببًا في غلق المسجد».. «الأوقاف» تصدر ملصقًا بضرورة التزام الإجراءات الوقائية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت وزارة الأوقاف ملصقا يتضمن نداء لكل محبي بيوت الله. وشددت الوزارة على جميع أئمة المساجد بطباعة هذا التنبيه الهام وتعليقه في مكان بارز عند مدخل المسجد سواء داخله أو خارجه. يتضمن التنبيه (طاعة الله عز وجل لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق .. نداء لكل محبي بيوت الله عز وجل .. رجاء : التزم بالتعليمات حتى لا تكون سببا في غلق المسجد). وطالب التنبيه المصلين بارتداء الكمامة وإحضار المصلي الشخصي ومراعاة التباعد وعدم المصافحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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