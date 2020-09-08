شكرا لقرائتكم خبر عن «الملا»: ربط هيئة البترول والشركات إلكترونيًا لتسريع العمل دون أخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP فى إطار التطوير والتحديث لقطاع البترول بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذى يستهدف الانتهاء منه فى نهاية العام القادم والذى سيتم بموجبه ربط هيئة البترول رقميا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع، فضلا عن رفع كفاءة الأداء وتشغيل مصافى التكرير طبقا للخامات المقررة واحتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال برامج حديثة تواكب أحدث التكنولوجيات، فضلا ربط النواحي المالية بالهيئة والشركات بهدف سرعة وسلاسة الأداء بدون أخطاء وطالب الوزير بالعمل على تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم لمواكبة التطور التكنولوجي.

كما أشاد «الملا» بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظى القليوبية والقاهرة فى مشروع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة مسطرد البترولية.

وأشار الملا إلى أن ضخ استثمارات جديدة فى مشروعات تحديث وتطوير وزيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير القائمة انعكس بالإيجاب على مواصلة قطاع البترول تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والحفاظ على استقراره.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والحفاظ على البيئة والاستمرار فى الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا.