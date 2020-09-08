شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 محال مخالفة على حرم السكة الحديد غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع شرطة المرافق، الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد، بمنطقة الكينج مريوط دائرة قسم شرطة ثان العامرية وذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، باسترداد أراضي أملاك الدولة.

قاد الحملة اللواء محمد طايل مساعد مدير أمن الإسكندرية والعميد محيي المراسي مأمور قسم شرطة ثان العامرية والعميد رمضان عبدالرحمن وكيل مباحث غرب رفقة قوات من الحماية المدنية.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 5 محال مخالفة تم بناؤها بدون ترخيص على حرم السكة الحديد وإزالة عدد من الفروشات الخشبية.

كان مجلس الوزراء، وجه المحافظين بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي.