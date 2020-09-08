شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية في 6 مدن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة شملت المرور على عدد من اللجان لمتابعة سير الانتخابات في اليوم الاول لجولة الاعاده لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 يرافقه طه عجلان مدير مديريه التربيه والتعليم بالقليوبيه، وشملت الجوله لجان في مدن كفر شكر وطوخ وقها وقليوب والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمه لمتابعة سير العملية الانتخابية.

حيث اطمأن «الهجان» على الالتزام بالإجراءات المنفذة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم ومتابعا الالتزام بالاجراءات الوقائية المنفذة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين مع الالتزام بارتداء الكمامات أثناءعملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم،بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير.

وتجرى الانتخابات في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا بالقليوبية ويبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

" الهجان " يتفقد اللجان الانتخابيه فى 6 مدن

" الهجان " يتفقد اللجان الانتخابيه فى 6 مدن

" الهجان " يتفقد اللجان الانتخابيه فى 6 مدن

" الهجان " يتفقد اللجان الانتخابيه فى 6 مدن

" الهجان " يتفقد اللجان الانتخابيه فى 6 مدن