شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن بدء حصاد محصول الأرز لـ3 آلاف فدان في كفر الشيخ ودمياط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الانتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد محصول الأرز، لمساحة اجمالية بلغت حوالي 3000 فدان، في مزارع قطاع الانتاج بمحافظتي كفر الشيخ ودمياط والتي تتميز بجودة عالية تساهم في زيادة كميات التقاوي التي يتم طرحها في الأسواق وتعيد التوازن في تسويق التقاوي لصالح المزارع المصري.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، في تصريحات صحفية الثلاثاء ان اجمالي المساحة الجاري حصادها بمزارع القطاع في محافظة كفر الشيخ بلغت حوالي 2000 فدان، فضلا عن 1000 فدان يتم حصادها حاليا بمزرعة السرو في محافظة دمياط موضحا انه تم تطبيق الممارسات الجيدة خلال فترة الزراعة والحصاد لضمان جودة المحصول وفقا للمعايير التي حددها وزارة الزراعة.

وأضاف «السباعي» ان المحصول هذا العام مبشر، حيث بلغ متوسط الانتاجية للفدان حوالي 4 طن، ويستهدف القطاع زيادة إنتاجية الفدان من خلال تعميم الأصناف الموصي بها لكل منطقة يتم زراعة المحصول به والمتابعة الجيدة أولا بأول لكل مراحل الإنتاج وحتي الحصاد.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج انه تم الاعتماد على ادوات الحصاد الحديثة، لإنجاز عمليات الحصاد في اسرع وقت ممكن، وتقليل الفاقد من المحصول مشيرا إلى انه يتم توجيه جزء من المحصول لانتاج التقاوي، بالإضافة إلى توجيه جزء لمضارب الارز التابعة لوزارة التموين، ليتم طرحه في المنافذ، باسعار مناسبة للجمهور.

حصاد محصول الأرز بمزارع قطاع الإنتاج في كفر الشيخ ودمياط

حصاد محصول الأرز بمزارع قطاع الإنتاج في كفر الشيخ ودمياط

حصاد محصول الأرز بمزارع قطاع الإنتاج في كفر الشيخ ودمياط

حصاد محصول الأرز بمزارع قطاع الإنتاج في كفر الشيخ ودمياط