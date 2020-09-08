شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يتابعان إعادة «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية وفدا من ممثلى جامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال زيارتهم للاسماعيلية لمتابعة سير عملية الانتخابات بالمحافظة وذلك في حضور كل من اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد.

وخلال الزيارة أستعرض محافظ الاسماعيلية مع أعضاء الوفد الزائر كافة التدابير والتجهيزات التي نفذتها المحافظة لتنظيم وتأمين عملية الانتخابات وما تم تنفيذه من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لتداعيات فيروس كورونا «كوفيد 19» ثم ألتقى المحافظ ورئيس وفد الجامعة العربية ومرافقيهم غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتى تتولى متابعة العملية الانتخابية.

ثم أصطحب المحافظ رئيس وأعضاء الوفد في جولة ميدانية وتفقد لجان الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات بحى أول الإسماعيلية.

وخلال الزيارة أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأعضاء وفد الجامعة بانتظام العملية الانتخابية داخل اللجان ومقرات الانتخاب كما أشادوا جميعا بالناحية التنظيمية والأمنية وكافة الاجراءات والتدابير التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالاسماعيلية لتيسير عملية الاقتراع والتصويت للناخبين وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

كما أشاد أعضاء وفد الجامعة العربية بما لمسوه خلال الزيارة من رقى وتحضر معبرين عن سعادتهم بزيارة المدينة التي وصفوها بمدينة الخضرة والجمال لا سيما بعد أن أصطحبهم المحافظ في جولة ميدانية بالمدينة للتعرف على معالم المحافظة.

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