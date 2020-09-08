شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة أغطية «بلاعات» الصرف الصحي تهدد المواطنين في «6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكى العديد من سكان مدينة 6 أكتوبر من تزايد حوادث سرقة «بالوعات» الصرف الصحى في كافة أحياء المدينة والمناطق الصناعية، والتى تحولت إلى مصائد للأطفال والسيارات، فضلا عن تسبب ذلك في حدوث انسداد بالبالوعات وغرق الشوارع .

واتهموا باعة الخردة والروبابكيا والسريحة بالقيام بسرقات العديد من الأغطية خاصة في أوقات الليل المتأخرة، مطالبين الأجهزة الأمنية بتكثيف حملاتها على الأحياء والمناطق الصناعية لمواجهة اللصوص.

وقال حسن خليفة، موظف، إن سرقة أغطية البالوعات زادت بشكل كبير في الأيام الماضية مما يعرض حياة المواطنين والأطفال للخطر، مشيرا إلى أن حوادث السرقات منتشرة في كافة أحياء المدينة.

وطالبت منى خليل، مدرسة، بتغيير أغطية البالوعات من الزهر إلى الإسمنت أو البلاستيك المقوى في كافة البالوعات موضحة أن حوادث السرقة تؤدى إلى قيام الأهالى بتغيطيتها بالخشب أو البلاستيك أو فروع الأشجار وهو ما يؤدى إلى انسدادها وغرق الشوارع بمياه الصرف الصحي.

واتهم جابر سعد، باعة الروبابيكا والسريحة والخردة بالقيام بالسرقات خاصة في أوقات الليل المتأخرة، موضحاً أن البالوعات المكشوفة تصبح فخاً للمارة خاصة في الأحياء المزدحمة والمناطق الصناعية وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى تعرض السيارات أيضا للسقوط وتحطمها أو سقوط أي جسم «حجر كبير» يؤدى إلى انسداد الخط وطفح المياه غرق العديد من الشوارع المحيطة.

وطالب بسرعة تدخل جهاز المدينة وإرسال فريق صيانة لتسليك البالوعة التي تسببت في غرق الشارع والشوارع المحيطة وعرقلة سير المواطنين والسيارات، فضلًا عن الروائح الكريهة التي خلّفتها.

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وطالب حنا صوئيل بإصلاح الأغطية غير المحكمة استبدالها بأخرى مصنعة من الخرسانة المسلحة أو البلاستيك، والتى تصنعها الشركة.