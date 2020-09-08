شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لمياه الشرب»: دورات للأئمة وخطباء المساجد حول التوعية بترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن قضية ترشيد استهلاك المياه تأتي على رأس أولوية أجهزة الدولة.

وأشارت إلى تعاون الشركة مع وزارة الأوقاف في التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، من خلال خطب الجمعة التي يحضرها الملايين أو الدروس الدينية التي تتم تحت اشراف ومسئولية الوزارة.

ولفتت إلى مشاركة مجموعة كبيرة من شباب الائمة في في دورات تأهيلية وتعريفية عن قضايا المياه وتبني الترشيد في موارد الدولة الطبيعية، تنظمها وزارة الاوقاف بالتعاون مع ادارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت الشركة أن أولى هذه الدوات التدريبية والمحاضرات التعريفية ضمت اكثر من 100 امام وخطيب، الذين اثروا المحاضرات بمشاركاتهم وتدليلهم من الكتاب والسنة على الحث على ثقافة الترشيد والحفاظ على حقوق الاخرين من خلال الاقتصاد في استهلاك مياه الشرب، والشعور بالمسئولية المجتمعية لدى كل فرد من افراد المجتمع.