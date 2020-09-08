شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من جامعة البصل طالبة العلوم السياسية لوالدها: هجرتني وأنا صغيرة لكن الله أنصفني (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الطالبة سماح هانى محمود حسن سليمان، من أوائل الثانوية العامة بالقسم الأدبى فى الثانوية العامة بمجموع 98.15% والأولى على إدارة شبراخيت لمحافظة البحيرة، رسالة مؤثرة لوالدها من خلال الخليج 365، بعدما طلق والدتها وهى حامل بها، وهجرهم وأصبحت تعمل في جمع محصول البصل، لتساعد والدتها على ظروف المعيشة، وتحدت كل تلك المصاعب وأصبحت من أوائل الثانوية العامة 2020، والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وجهت سماح في رسالتها لوالدها وإلى كل أب قائلة: "عشت تجربة صعبة فوق ما يتصور الجميع، لكن الله كان بجانبى لأنه قادر على كل شيء، فالأيام قادرة على تغيير الظروف، ورحمة الله ستشمل الجميع، وأقول لكل من قست عليه الظروف، اجتهد ولا تخجل من نفسك، فالإنسان ليس بالمال ولا بالأهل، إنما بكرامته وأخلاقه وعلمه، ورغم تعب السنين حتما سيصل فى النهاية".

وقدمت سماح الشكر لرئيسى جامعتى القاهرة والإسكندرية وكل من دعمها فى وصولها لما وصلت إليه الآن، مضيفة: "من أحلامى حضور منتدى شباب العالم".

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جاء ذلك بعد استجابة سريعة لمناشدة الطالبة سماح التى نشر ”الخليج 365” قصة كفاحها، حيث كانت تعمل بجمع البصل والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن استعداد وجاهزية الكلية لتقديم منحة كاملة للطالبة فى الشعبة الإنجليزية بالكلية، بالإضافة إلى تغطية مصروفات الدراسة فى الشعبة العربية أيضًا وذلك وفقا لرغبة الطالبة

وأكد الدكتور محمود السعيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه فى إطار دعم النماذج الناجحة فإن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ترحب بالطالبة سماح، مع توفير منحة مجانية لها من ضمن المنح المقدمة من بعض رجال الأعمال، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للكلية وتشجيعا للطالبة المجتهدة

التى استجابت لها أيضا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية والتى كانت من أحلامها الانتقال لها .