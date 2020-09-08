شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الحلويات.. حكاية المدلعة وعجيبة أشهر حلويات طنطا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر كل بلد بحلوى أو بأكل مميز، لا يعرفه من هو غريب عن هذه البلد، وفى هذا التقرير نستعرض حكاية حلوى اشتهر بها أهل طنطا، في محافظة الغربية، وهي حلوى المدلعة، وعجيبة.

فدائما ما تحتل مدينة طنطا مكانة مميزة فى الحلويات بأنواعها المختلفة، ولكنها تضع بصمتها فى حلوى خاصة بها.

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يحكي عادل صقر، صحاب أحد مصانع ومحلات الحلوى بطنطا، الذي تخرج فى كلية تجارة ورفض العمل بالشهادة وظل يعمل بمهنة الأجداد والآباء وهي صناعة الحلويات، أن المدلعة وعجيبة من أفضل الأكلات الحلوة بطنطا، وكما يقال "اللي مرحش طنطا واشتري المدلعة وعجيبة يبقي مرحش".

وأضاف عادل أن المدلعة، عبارة عن كوكتيل طبقة من الكنافة والبسبوسة وطبقة من الكريم والكراميل والمكسرات، ويقول: مفيش حد أكل "المدلعة" لم يحبها"، متابعا: كل حلوانى له لمسته الخاصة، في صناعة الحلويات.