شكرا لقرائتكم خبر عن 16 معلومة عن قائمة أعياد العذراء مريم فى ذكرى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية، بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم، الموافق 8 سبتمبر من كل عام، فيما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول شهر بشنس وفق التقويم القبطى، الذى يوافق 9 مايو، ويرجع الاختلاف للتقويم المعتمد لكل كنيسة، فالوقت الذى تعتمد فيه "الكاثوليكية" التقويم الغربي، تعمد فيه "الأرثوذكسية التقويم القبطي للاحتفال بأعيادها.

ويقدم ”الخليج 365” 16 معلومة هامة عن أعياد السيدة العذراء

1. أعياد السيدة العذراء مريم هي عبارة عن قائمة أو سجل تظهر الأعياد والتذكارات التي يحتفل بها المسيحيون حول العالم .

2. وتنقسم أعياد السيدة العذراء مريم إلى ثلاث أقسام، الأعياد المريمية الكبرى ويبلغ عددها 7 أعياد وتحتفل بها جميع الكنائس في العالم.

3. القسم الثاني هو الأعياد المرتبطة بمراحل من حياتها، كالزيارة إلى أليصابات أو تقدمتها إلى هيكل سليمان، ويختلف الاحتفال بها حسب الرعايا والطوائف وحسب البلدان أيضًا.

4. القسم الثالث هو الأعياد الخاصة بذكرى ظهورها أو طلب شفاعتها لبلد أو منطقة وتتميز بكونها محصورة في البلد والمنطقة وأحيانًا بالطائفة الخاصة بذلك أو الكنيسة المشادة على اسمها.

5. اختلاف التقويم أدى لاختلاف الاحتفال بعيد ميلاد السيدة العذراء، فالكنيسة الكاثوليكية تحتفل به 8 سبتمبر، بينما تحتفل الكنيسة القبطية به وفق التقويم القبطي أول شهر بشنس الموافق 9 مايو.

6. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بـ9 أعياد للسيدة العذراء.

7. عيد البشارة بميلادها، وهو يوم 7 مسرى (الموافق يوم 13 أغسطس تقريبًا)، حيث بشر ملاك الرب أباها يواقيم بميلادها، ففرح بذلك هو وأمها حنة، ونذراها للرب.

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8. عيد ميلاد العذراء، وتعيد له الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أول بشنس الموافق يوم 9 مايو تقريبًا.

9. عيد دخولها الهيكل، وتعيد له الكنيسة يوم 3 كيهك " الموافق يوم 13 ديسمبر تقريبًا"، وهو اليوم الذي دخلت فيه لتتعَّبد في الهيكل في الدار المخصصة للعذارى.

10. عيد مجيئها إلى مصر، ومعها السيد المسيح ويوسف النجار، وتعيد له الكنيسة يوم 24 بشنس الموافق يوم 1 يونيو تقريبًا.

11. عيد نياحة – وفاة- العذراء، وهو يوم 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وتذكر فيه الكنيسة أيضًا المعجزات التي تمت في ذلك اليوم، وكان حولها الآباء الرسل ما عدا القديس توما الذي كان وقتذاك يبشر في الهند.

12. العيد الشهري للعذراء، وهو يوم 21 من كل شهر قبطي، تذكارًا لنياحتها في 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا.

13. عيد صعود جسدها إلى السماء، وتعيد له الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء 15 يوما، فيما تعيد له الكنيسة الكاثوليكية 15 أغسطس.

14. و عيد معجزتها "حالة الحديد"، وهو يوم 21 بؤونة الموافق يوم 28 يونيو تقريبًا، ونذكر فيه معجزتها في حلّ أسر القديس متياس ومن معه بحلّ الحديد الذي قيدوا به.

15. و عيد ظهورها في الزيتون، على قباب كنيسة العذراء، وكان ذلك يوم 2 أبريل سنة 1968 واستمر مدى سنوات، ويوافق 24 برمهات تقريبًا.

16. وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طول شهر كيهك، من ثلث شهر ديسمبر إلى 7 يناير، بتسابيح كلها عن كرامة السيدة العذراء.