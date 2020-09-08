"التأمينات " تؤكد صرف المعاشات بكروت ميزة ضمن خدمات التطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الهيئة مهتمة بتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، التى تبدأ بحصول أصحاب المعاشات والمستحقين على جميع حقوقهم التأمينية فى أقل وقت ممكن وبطريقة جيدة. وأوضح عوض ، أن البطاقات الحالية التى تصدرها الهيئة ويتم صرف المعاشات الشهرية لما يقارب من 6.5 مليون مواطن هي بطاقات سحب نقدي فقط ، مشيرا الى أنه تقرر بالنسبة إلي حالات استحقاق المعاشات الجديدة و الحالات التي فقدت بطاقات الصرف الحالية أن يتم الصرف لها ببطاقات بنكية ذكية " كروت ميزة " التي تدعم عمليات السحب النقدي بالاضافة إلي دعم عمليات الشراء من المحال التجارية و المواقع الإلكترونية ، وسداد كافة المستحقات الحكوميةو كذلك عمليات السحب و الإيداع النقدي علي ماكينات الصراف الآلي و كافة الخدمات المصرفية الأخرى.

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