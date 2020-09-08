شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الورش التدريبية لمشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انطلاق الورش التدريبية لمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية "لفرق الأطباء والتمريض في عيادات "2 كفاية" المطورة في المرحلة الثانية للمشروع ، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
وأضافت لبيب ، أن المرحلة الثانية لتطوير عيادات تنظيم الأسرة شملت تجهيز وتطوير ٣١ عيادة بالجمعيات الأهلية الشريكة لمشروع " ٢ كفاية " ، ليكون بذلك إجمالي عدد العيادات التابعة للمشروع و التي تم تطويرها وتجهيزها ٦٥ عيادة تنظيم أسرة في العشر محافظات المستهدفة للمشروع وهي (بني سويف - البحيرة - الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان ) وهي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر ان الوزارة نفذت مشروع "2 كفاية" في إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان؛ حيث يهدف "2 كفاية" إلى الحد من الزيادرة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل مستهدفاً 1.148.861 سيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الورش التدريبية لمشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.