شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .."الإتصالات" تطور مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر سابقًا، لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، ضمن مشروع المدرسة المصرية للاتصالات التقنية

وبدأ المشروع في سبتمبر 2018، بهدف تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني ومواكبته أفضل نظم التعليم الفني بالعالم، عن طريق إعداد مناهج متطورة تواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير لمواكبة احتياجات السوق المحلي والعالمي.

وتقوم الدراسة فى هذه المدارس على مجموعة من المواد الأساسية ومواد تنمية المهارات الشخصية، إلى جانب مجموعة من التخصصات تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسب، والأنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

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