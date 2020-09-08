شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم استخدام المرأة "رموش" مصنوعة من شعر آدمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ما حكم تركيب الرموش المصنوعة من شعر آدمى؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، قائلاً: "للمنزوجة يجوز على قول بعض العلماء بإذن الزوج على أن تكون لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة لتمام الطهارة".

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أوضحت دار الإفتاء المصرية فى فتوى أخرى عبر موقعها الإلكترونى أيضاً حكم استخدام تقنية المايكروبليدنج للسيدات قائلة: " لا مانع شرعًا من استخدام تقنية " المايكروبليدنج " لرسم الحواجب بمادة طاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة، بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها".



وتجرى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، بثا مباشرا بشكل دورى للإجابة على أسئلة المتابعين والتى ترد إليها وتجيب عنها من خلال أمناء الفتوى فى الدار ومديرى الإدارات الفرعية بدار الإفتاء.



