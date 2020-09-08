شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يشهد اللمسات النهائية بقاعتى الملك "عنخ آمون" بالمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية لمتابعة مستجدات الأعمال به، ومتابعة اللمسات النهائية لسيناريو العرض المتحفى.

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف، وقد شملت الزيارة البهو والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

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وخلال الجولة التى استمرت 3 ساعات أشاد وزير السياحة والآثار بجميع الأعمال التى تم تنفيذها والجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمتحف لرفع وتثبيت وطريقة عرض القطع الأثرية، مؤكدا على أنهم فكروا فى أدق التفاصيل التى من شأنها أن تعمل على إثراء سيناريو العرض، وإبراز جمال وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن المتحف المصرى الكبير يعد أكبر متحف للآثار فى العالم خصص لحضارة واحدة، هى الحضارة المصرية القديمة، وسوف يعرض المتحف ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ آمون، والتى يزيد عددها عن 5000 قطعة، هذا بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليونانى والرومانى.