شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطتها لمواجهة السيول بالمحافظات وتؤكد: توفير أدوية الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، إعداد خطة لمواجهة السيول المحتملة فى فصل الشتاء وتهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين ونقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم كافة الخدمات والمساعدات الطبية اللازمة فضلاً عن الإشراف الكامل على علاج المصابين لحين خروجهم معافين من المستشفيات ومراكز العلاج.

وقالت وزارة الصحة، إن الخطة تتصمن 3 مراحل تنفيذية تشتمل علي اجراء حصر شامل لجميع المستشفيات التي تقع بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة في اطار خطة الاستعداد لكوارث السيول ورفع جاهزية هذه المستشفيات وتحديد امكانياتها التي تمكنها من التعامل مع الحدث وقدرتها الاستيعابية وتنويع التخصصات ورفع كفاءة الخدمات الطبية بها مع تحديد أقرب نقاط اسعاف للحدث قدر الإمكان، والتنسيق على الاتصال والوصول المباشرإلى المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها .

وتضمن الخطة العمل على تجهيز وسائل الاتصال المستمرة بين مراكز ونقاط الاسعاف في موقع الحدث ومراكز ونقاط الاسعاف الأخرى المجاورةوغرفة العمليات بوزارة الصحة والتنسيق بين المستشفيات المؤهلة لاستقبال حالات الطوارئ والمستشفيات التخصصية داخل المحافظات وخارجها بالإضافة إلي التأكد من جاهزية مديرية الصحة بالمحافظة من كافة الامكانيات من حيث توفير الأدوية والمستلزمات وبنوك الدم.

ووفقا للخطة يتم انعقاد غرفة عمليات بالمديرية موازية لغرفة العمليات داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة بالمديرية وتتشكل من مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومدير الطب العلاجي، ومدير الطب الوقائي والأمراض المعدية والمتوطنة ومدير إداراة الصيدلة ومدير الإسعاف بالمحافظة ومدير إدارة بنوك الدم .

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ويتم استقبال البلاغات ، من المواطنين عن طريق الرقم الموحد للاسعاف 123 مع تجهيز أقرب المستشفيات ، ورفع درجة حالة الاستعداد لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها وارسال فريق الانتشار السريع من الأطباء مع عدد من سيارات الاسعاف وذلك لتحديد الاصابات وتقييم الحالات وتصنيفها ونقلها للمستشفى التي تتمكن من استقبالها بالتنسيق معها خلال غرفة الطوارئ بالمديرية .

وتقوم غرفة الطوارئ بالمديريات الصحية بحصر الاعداد والبيانات للمصابين وإبلاغ غرف الطوارئ بالوزارة، ويتم ابلاغ الوزارة إذا كان الحدث يفوق لامكانيات المتاحة بالمحافظة أو احتياجها إلى الامداد البشري من حيث الأدوية والمستلزمات ويتم تحويل الحالات الحرجة التي تزيد عن طاقة المستشفيات المتخصصة ، وكذلك المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة القريبة في مكان الحدث.

وأوضحت الوزارة انه يتم نقل الضحايا المصابين أو الوفيات عن طريق سيارات الاسعاف وفي حالة الحاجة إلى وسائل أخرى يتم تحريك طائرات الاسعاف المملوكة لوزارة الصحة كما توفر المستشفيات متابعة شاملة لحالة المصاين وتوفير الأطباء والتجهيزات والرعاية الطبية اللازمة لمراكز الاستقبال ورعاية أهالي الضحايا .



