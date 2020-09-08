شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد الهادى أمينا عاما لاتحاد المهن الطبية.. و"الأسنان" تحصد مقعدين بهيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن اتحاد نقابات المهن الطبية، أجرى ظهر اليوم، الثلاثاء، جلسته الاجرائية لإعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد، مشيرًا إلى أنه تم اختياره لتولى مهام منصب الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، والدكتور يوسف حمزة الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، لتولى مهام منصب الأمين العام المساعد للاتحاد.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم اختيار منصب أمين الصندوق لاتحاد نقابات المهن الطبية لتتولى نقابة البيطريين مهامه، على أن يتم تسميته من قبل مجلس النقابة، عقب إجراء تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتا إلى أن الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البشريين، تم اختياره لمنصب أمين الصندوق المساعد للاتحاد.

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ويأتى ذلك بعد انتهاء نقابتى "أطباء الأسنان والأطباء البيطريين" من إجراء انتخابات التجديد النصفى لكلا منهما، وانتخاب نقيب أطباء الأسنان، نقيب الأطباء البيطريين، و12 عضو بمجلس كل نقابة منهما بعد تأجيلهما حوالى 5 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، انتخابات هيئة المكتب خلال الأيام القليلة المُقبلة، ومن ثم إعلان اسم أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية.