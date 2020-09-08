شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت السياحية " تدعو الأعضاء التقديم لصرف اعانات صندوق الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل المصرى ـ رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية نجاح الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، فى التوصل إلى إتفاق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لصرف الدفعة الثانية من إعانة الطوارئ للعمال بالمنشآت العاملة بالقطاع السياحى والمستوفاه لكافة شروط الصرف.

وهي الإعانة التى قررتها الحكومة لصرفها من صندوق الطوارئ نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها تلك المنشآت، ولمساعدتها علي الوفاء بجزء من إلتزاماتها تجاه العاملين لديها فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لكافة المنشآت السابق صرف دفعة أولى لها.

وقال المصرى، أن المباحثات مع الصندوق استمرت طوال الفترة الماضية ، حتى تم عقد إجتماعاً أول سبتمبر الجارى بمقر الصندوق وذلك بحضور كل من وحدى الكردانى عضو مجلس إدارة الصندوق ، ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأسبق ، ومحمد عبد الله ، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف السياحية رئيس اللجنة القانوينة بالإتحاد، للإتفاق على الموعد المحدد لإخطار المنشآت السياحية بموعد بدء تلقى طلباتها للحصول على الدفعة الثانية من الإعانة من قبل الصندوق ، أخذاً في الإعتبار للمبادرات الصادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بتمويل أجور ومرتبات العاملين بالمنشآت السياحية، وما يتيحه صندوق وإعانات الطوارئ للعمال من إعانات للعاملين بتلك المتشآت، ولتلافى الإزدواج قي الإستفادة من تلك المبادرات.

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ودعا المصرى ، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف الدفعة الأولى سرعة التقدم بالمستندات التى طلبها الصندوق لصرف الإعانة إلى الغرفة حتى يتسنى تجميعها وإرسالها للإتحاد لمراجعتها وإعتمادها لإرسالها للصندوق للإنتهاء من صرف الإعانة الثانية سربعاً .

وأوضح رئيس غرفة المنشآت و المطاعم السياحية ، أن المستندات التى طلبها الصندوق للصرف تتضمن تقديم طلب علي ملف المنشآة ، موقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشآة للإتحاد، متضمناً الأرقام التأمينية للمنشآة علي سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة الثانية من الإعانة.

وكذلك تقديم المنشآة لطلب على ورق المنشآة وموقع من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب)، يقر فيه بعدم إستفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أية مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع إعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المتشآة والإتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأشار المصرى ، إلى أن إتحاد الغرف السياحية سيقوم بإستلام طلبات صرف الدفعة الثانية من المنشآت، وإستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشآة والمتضمن إقرار الإتحاد بتقدم أو عدم تقدم المنشآة للإتحاد للإستفادة من مبادرة وزارة المالية، وذلك طبقاً لسجلات الإتحاد ومراجعتها وإعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق .