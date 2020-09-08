شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف أنشأت بريطانيا الإخوان لمواجهة دعوات المصريين للاستقلال عن الاحتلال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل إنشاء جماعة الإخوان هو فكرة الاحتلال البريطانى الذى كان يسعى إلى مقاومة أى محاولات شعبية للاستقلال، لذلك جاء الدعم البريطانى لحسن البنا لإنشاء الجماعة من أجل دعم الاحتلال وتنفيذ أهدافه.

مع بداية نشأة الإخوان، بدأ العداء التاريخى لحزب الوفد الذى كان حينها هو الحزب الأكبر والذى يدعو لاستقلال مصر، وبدأ حسن البنا ينشر دعوات بضرورة مواجهة الأحزاب، ودعوة عناصر الإخوان لاستخدام العنف ضد الشعب المصرى الذى كان يدعو حينها لاستقلال مصر من الاحتلال البريطاني.

ونفذت جماعة الإخوان حينها العديد من العمليات الإرهابية وسلسلة اغتيالات، ومع ثورة 23 يوليو 1952، واستقلال مصر بدأ يظهر العداء الإخوانى لمصر، ومهاجمة أهداف ثورة 23 يوليو.