شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الجيبوتى يثمن مساعى مصر لدعم بلاده فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن رئيس البرلمان الجيبوتى محمد على حمد، المساعى التى تبذلها مصر لدعم بلاده فى مختلف المجالات وعلى رأسها مجالات التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال المسئول الجيبوتي، سفير مصر لدى جيبوتي محمد مصطفي عرفي.

وأعرب رئيس البرلمان عن تقدير الجانب الجيبوتي للعلاقات مع مصر وحرصه على مصالحها.

من جانبه، نقل السفير المصري الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى نظيره الجيبوتي لزيارة القاهرة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وهي الدعوة التي أعرب المسئول الجيبوتي عن تقديره لها وتطلعه إلى تلبيتها.

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