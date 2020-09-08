شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس الاجتماع الشهري لمجلس العمداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الثلاثاء، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتورحسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

ووجه «دسوقي» الشكر للعمداء على اتخاذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل وأثناء الامتحانات، مشيدا باحتفاظ الجامعة للعام الثالث على التوالي على مستواها العلمي والأكاديمي في تصنيف التايمز البريطاني 2021م، مشيدا بأداء القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين والقائمين على التصنيف.

وناقش رئيس الجامعة مع عمداء الكليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد بإعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات الدراسية العام الدراسي الجديد2020/2021م والانتهاء من إعداد خطة الانتدابات للكليات قبل بداية العام الدراسي وتجهيزمستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

وشدد على تطبيق الاجراءات الإحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية في الكليات العملية والاجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة وتطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة والتشجيع على التدريس عن بعد، كما شملت الاجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات «ثابتة»، كما تضمنت الاجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الادراة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

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ووجه «دسوقي» لعمداء الكليات التي تحتاج إلى المدرجات المركزية بالجامعة بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزياده كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الإستفادة منها، كما تم عرض ومناقشة آليات الخطة الإستراتيجية للتعليم الهجين بالجامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد ۲۰۲۱/۲۰۲۰م، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الفصل الدراسي الصيفي ۲۰۲۰م.

كما وجه بتعاون القيادات الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة المختلفة مع وحدات تكنولوجيا ونظم المعلومات بكلياتهم وذلك لتقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وذلك لوضع خريطة الطريق لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية Smart«University» وذلك بناء على الزيارة التي تمت خلال الفترة من ۲۰۲۰/۹/۱ الی ۲۰۲۰/۹/۳.

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وشدد رئيس الجامعة بسرعة تجهيز البيانات المطلوبة لاستخراج الشهادات الثبوتية للعام الدراسي ۲۰۲۰/۲۰۱۹ م لدى مسئولى شؤون التعليم والطلاب ومسئولي وحدات تكنولوجيا المعلومات بكليات الجامعة وسرعة الانتهاء من ظهور النتائج لسنوات النقل بكليات الجامعة حتى يتسنى التحويل من وإلى الكليات.