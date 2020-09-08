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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية يتفقد اللجان الانتخابية في شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بمدارس الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسى «الثانوية القديمة بنات سابقا»، والمساعى المشكورة الثانوية بنين، والشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بنين بشبين الكوم، رافقة رؤساء حى غرب وشرق شبين الكوم.
واطمئن نائب المحافظ على توافر كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للقيام بالإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
جدير بالذكر أنه تم تجهيز (515) مقراً انتخابياً و(1) لجنة عامة و(619) لجنة فرعية لاستقبال (2 مليون و688 ألف و280 ناخب) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.
ويتابع محافظ المنوفية على مدار الساعة سير العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.
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