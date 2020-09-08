شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تفعيل جراحات المناظير المتقدمة لأول مرة بمستشفى أبوكبير المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قام فريق جراحة المناظير بمستشفي أبوكبير المركزى، بمشاركة طبيب التخدير وهيئة التمريض، بإجراء ٢ عملية جراحة مناظير ذات مهارة للمرة الأولى بالمستشفى.

قام الدكتور شعبان الديداموني، والدكتور أحمد حسيني، والدكتورة رحاب الشحات أخصائي النساء، بإجراء عملية منظار تشخيصي وعلاجي للبطن والرحم لمريضة تعاني من عقم ثانوي والتصاقات بالرحم، وتكيسات على المبايض، وتم إجراء المنظار بنجاح، كما قام كل من الدكتور على عبدالله استشاري الجراحة، والدكتور محمود عثمان أخصائي الجراحة، بإجراء عملية استئصال مرارة بالمنظار، والحالات الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفي، تحت إشراف مدير المستشفى.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمدير المستشفى، والقائمين بالعمل من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهد المبذول لصالح المرضى بالمحافظة.