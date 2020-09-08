شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: توصيل الكهرباء 15 يومًا لإنقاذ الزراعات بـ«العوينات – الداخلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بسرعة توصيل التيار الكهربائي للآبار لمدة ١٥ يوماً لإنقاذ الزراعات والمحاصيل الزراعية بمنطقة طريق شرق العوينات /مطار الداخلة.

جاء ذلك في استجابة سريعة لاستغاثة المستفيدين من آبار منطقة طريق العوينات- المطار بمركز الداخلة، بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن الآبار لعدم سداد مستحقات الكهرباء .

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على التوصيل الفورى للكهرباء على أن يقوم المستفيدين من هذه الزراعات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز الداخلة لتوفيق أوضاعهم وسداد رسوم الكهرباء المستحقة لضمان استئناف عمل خدمة الكهرباء بهذه المنطقة الواعدة في الاستثمار والتنمية الزراعية.