شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يحدد موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس، 10 سبتمبر الجاري.

وكانت المرحلة الثانية للتنسيق انتهت مهلة التقديم لها عبر الموقع الإلكتروني، الأحد الماضي، حيث يبلغ عدد الطلاب في تلك المرحلة 254 ألف، منهم 194 ألفا بالشعبة العلمية، و60 ألفا بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 317.5 درجة للشعبة العلمية، أما الشعبة الأدبية 287 درجة، حيث تبقى للمرحلة الثانية أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية القسم العلمي «علوم ورياضيات» بكليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والفنون التطبيقية والفنون الجميلة، كما توجد أماكن محدودة بكليات الهندسة لطلاب الرياضيات فقط، كما يتبقى أماكن في كليات التربية والحقوق والآداب والطب البيطري والعلوم.