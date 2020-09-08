شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم 15 «كشك» لشباب بورسعيد بالشارع السياحي الترفيهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع في تسليم الشباب المنتفعين بمشروع شارع ٣/٧ السياحي، بدأت اللجنة المشكلة من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تسليم عدد ١٥ كشك من أكشاك شارع ٣/٧ بطرح البحر للشباب الذين وقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية واستيفاء كل الشروط المطلوبة منهم.

يضم الشارع السياحي الترفيهي عربات للمشروبات والوجبات السريعة، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، ومناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، ويقام الشارع على أحدث أسلوب حضاري وسياحي لخدمة المحافظة وزوارها.

والشارع هو أول طريق سياحي مخصص للمشاة فقط، حيث يبلغ طوله نحو ٦٠٠ متر، ويقام على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح، ويتكون المشروع من منطقتين لألعاب الأطفال، و٥ مداخل للمشروع، وأماكن جلوس للعائلات بها نحو ١٢٠ كرسيا، وأعمدة ديكوريه حديثة وموفرة للطاقة، ومنطقة مسرح للحفلات، ونظام كاميرات مراقبة وأنظمة صوت، و٤٥ سلة قمامة بمعدل واحد كل ١٠ أمتار، ونظام رى متطور وتحكم آلي، وممر لسير الدراجات خاص بالأطفال، والشارع بالكامل إنترلوك ورخام.