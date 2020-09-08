شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارية الشيوخ» تتفقد أعمال ترميم المجلس تمهيدًا لبدء الجلسات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، الثلاثاء، المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.

وضمت اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وتشمل عملية ترميم مجلس الشيوخ فصل القاعة الرئيسية والمكاتب الإدارية ومكاتب اللجان النوعية عن مجلس النواب.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم قبل بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، المقرر بدء أعماله مطلع أكتوبر المقبل.

اللجنة الإدارية للشيوخ تتفقد أعمال ترميم المجلس

اللجنة الإدارية للشيوخ تتفقد أعمال ترميم المجلس

اللجنة الإدارية للشيوخ تتفقد أعمال ترميم المجلس