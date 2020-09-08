شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد يصوّت في جولة الإعادة لانتخابات «الشيوخ» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الأنبا تادرس، مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وضواحيها، بصوته الانتخابي، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020، بلجنة مدرسة «أم المؤمنين».

وأكد مطران محافظة بورسعيد خلال الإدلاء بصوته الانتخابي بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يقع على عاتق كل مواطن مصري، مؤكدًا بأن مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تقف على مسافة واحدة من المرشحين.

وتابع مطران بورسعيد: «نحن نعيش في عصر الديمقراطية، ويجب أن يكون لكل مواطن منا رأي في شكل مستقبل مصر المقبل، لأن مصرنا الغالية كانت ومازالت وستظل عالية المقام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك كلا من القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ووالقس يعقوب، سكرتير المطرانية، والقس بيمن صابر، كاهن كنيسة الأنبا بيشوي، والقس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بمقرات اللجان الخاصة بهم، ورافقوا المطران أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي.