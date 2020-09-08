وزير التموين يهنئ الفلاح المصري في عيده: الزراعة تمثل 15% من الناتج القومي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة للفلاحين بمناسبة عيد الفلاح المصري.
وشدد «المصيلحي»، على أهمية الدور الذي يلعبه الفلاح المصري للنهوض بالاقتصاد، قائلًا: «الزراعة تمثل 15% من الناتج القومي».
وأشاد وزير التموين بدور الفلاحين والمزارعين في فترات عدم الاستقرار التي مرت بها مصر، قائلًا: «على الرغم من الظروف التي مرت بها مصر، خلال السنوات الماضية، إلا أن الفلاحين والمزارعين استمروا في العمل فكل التحية لهم، وعيد سعيد عليهم».
وتحتفل مصر في التاسع من شهر سبتمبر كل عام بعيد الفلاح المصري، وهو اليوم الذي تم فيه إصدار قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952.
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