شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير المالية مع محافظ جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
تناول اللقاء دعم صندوق النظافة وتعزيز بنود أخرى متنوعة وبند صيانة آلات ومعدات بالباب الثاني بموازنة الديوان العام، ودعم المحافظة بمكافأة نظير الجهد المبذول في الافتتاحات بمدينة طور سيناء، وتعزيز بند مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة بالباب الرابع بمديرية التربية والتعليم للاستعانة بعمالة من خارج الجهاز الإداري، واستبدال السيارات المكهنة بأخرى بحملة المحافظة.
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