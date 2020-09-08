شكرا لقرائتكم خبر عن «النتيجة فور الخروج من اللجنة».. كل ما تريد معرفته عن الثانوية العامة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء نظام الثانوية العامة القديمة بالكامل وإلغاء الكنترولات والتظلمات، وكذلك انتهاء ظاهرة تصوير ورق الأسئلة والغش والتسريب. وأضاف «شوقى»، في مؤتمر صحفى، الثلاثاء، أن العام الدراسى الجديد سيشهد تطبيق نظام الثانوية العامة بالتقييم الجديد المعدل، وفيما يلي كل تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة: - الامتحانات إلكترونية والأسئلة بالكامل بنظام الاختيار المتعدد. - التصحيح إلكترونى بالكامل ودون أخطاء. - معرفة النتيجة فور الخروج من الامتحان. - استمرار نظام التشعيب كما هو. - إتاحة 9 وسائل ومنصات للتعلم التفاعلى بمحتوى رقمى متميز. - كل فصول الثانوية مجهزة بالتكنولوجيا وكل طالب يمتلك تابلت. - ستتم إعادة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة الجديدة. Advertisements - للطالب فرصة لتحسين مجموعه في أغسطس ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى في الامتحانين. - لن تتم طباعة كتب للمرحلة الثانوية العام المقبل. - توفير نماذج امتحانية للتدريب على نظام الأسئلة الجديدة. الوضع في مصر

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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