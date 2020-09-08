شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في لندن يبحث مع وزير بريطاني مفاوضات «سد النهضة» والقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، مشاورات هاتفية مع جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمت مناقشة العلاقات بين البلدين، وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها مُستجدات الأزمة الليبية، وموقف المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلاً عن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية.

وشهد الاتصال تباحثًا حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الوزير «كليفرلي» تطلع بريطانيا للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات وكذا تطلع بلاده للتوقيع قريباً على اتفاقية لتنظيم حركة التجارة بين الدولتين بعد خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي.

وأعرب الوزير البريطاني عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تطورات، لا سيما في ضوء ما تقوم به مصر من دور محوري بالمنطقة.