شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة معهد تيودوربلهارس للأبحاث اجتماعه الدورى، مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة وفاء قنديل، رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة جاهزية المعاهد والمراكز البحثية للعام الدراسي الجديد بالإضافة إلى ضرورة التأكد من استعداد المستشفيات التابعة لها لمواجهة COVID 19، وفق القواعد التي يصدرها المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على منح اللقب العلمي وتعيين باحث بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، بالإضافة إلى تعيين عدد من الباحثين، حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها.

ووافق المجلس أيضًا على قبول التبرع المقدم من الدكتورة سهير منسي، الأستاذ المتفرغ بالمعهد، رئيس مجلس إدارة رابطة أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، بشأن شراء شهادة استثمار ذات العائد بقيمة 150 ألف جنيه، وذلك من الحساب الخاص بالجمعية لصالح مستشفى المعهد.

كما ناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بترقيات بعض السادة أعضاء هيئة البحوث.

وخلال الاجتماع، استعرضت رئيس المعهد أهم الانجازات الخاصة بالمعهد خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى الإنشاءات أو الأبحاث العلمية، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات ميكنة المستشفى التابع للمعهد، ومركز البيانات التابع له أيضًا، فضلاً عن تدريب السادة أعضاء البحوث والإداريين على النظام الإلكترونى الجديد، بالإضافة إلى صرف حافز النشر العلمي للسادة الباحثين بالمعهد.

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