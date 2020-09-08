شكرا لقرائتكم خبر عن معظمها مجاني ولا تحتاج لإنترنت.. اعرف قائمة منصات التعلم الحديثة لطلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة عدد كبير من وسائل التعلم الحديثة والمتنوعة لكافة الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بجميع المحافظات. وقال «شوقى» في مؤتمر صحفى، الثلاثاء، إن وسائل التعلم الحديثة تتنوع بين منصات تحتاج شبكة الانترنت للوصول لها، والبعض الاخر لا يحتاج انترنت، وغالبيتها مجانية باستثناء عنصر بأجر رمزى يذهب لتحسن أحوال المعلم المادية. وتتمثل وسائل التعليم الحديثة فيما يلى: - منصة البث المباشر للحصص الافتراضية عبر موقع يوتيوب - مكتبة الكتب الالكترونية التفاعلية - القنوات التعليمية - منصة ادمودو - منصة ذاكر Advertisements - مكتبة الدروس الالكترونية - تطبيق اسأل المعلم - بنك المعرفة الوضع في مصر

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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