شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب المعاشات.. بطاقات جديدة تدعم عمليات الشراء وسداد المستحقات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن الهيئة تضع أمام أعينها حالياً تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات التي تبدأ بحصول أصحاب المعاشات والمستحقين على جميع حقوقهم التأمينية في أقل وقت ممكن وبطريقة جيدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن البطاقات الحالية التي تصدرها الهيئة ويتم صرف المعاشات الشهرية لما يقارب من 6.5 مليون مواطن هي بطاقات سحب نقدي فقط.

وأشار إلى أنه تقرر بالنسبة لحالات استحقاق المعاشات الجديدة والحالات التي فقدت بطاقات الصرف الحالية، أن يتم الصرف لها ببطاقات بنكية ذكية «كروت ميزة» والتي تدعم عمليات السحب النقدي، بالإضافة إلى دعم عمليات الشراء من المحال التجارية والمواقع الإلكترونية، وسداد كافة المستحقات الحكومية، وكذلك عمليات السحب والإيداع النقدي على ماكينات الصراف الآلي وكافة الخدمات المصرفية الأخرى.