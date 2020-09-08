شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الكبار» تكرم عمرو الليثي لدوره في محو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، بحضور دكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ونخبة من قيادات الهيئة، الشخصيات العامة.

وكرمت الهيئة الإعلامى عمرو الليثى لدوره في التعاون مع الهيئة في محو الأمية وتعليم الكبار من خلال برنامج واحد من الناس للتوعية بأهمية التعليم ورسالته وعمل فصول تقوية للعديد من الكبار بالاستعانة بمجموعة من شباب الخريجين.

وأشاد عاشور العمري، رئيس الهيئة، بالمشاركة الايجابية للدكتور عمرو الليثي ورعايته من خلال برنامج واحد من الناس، والذى يُلقى الضوء على قضايا الأمية ويدعم تعليم الكبار.

وأعرب الليثى عن سعادته بهذا التكريم مؤكداً ان المساهمة في محو الامية وتعليم الكبار في مصر واجب وطنى ودور هام للإعلام ساهم فيه واحد من الناس، مما حقق نتائج ملموسة على ارض الواقع للتعريف بأهمية التعليم.