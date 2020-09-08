شكرا لقرائتكم خبر عن ناخبات يستقبلن محافظ القليوبية بالزغاريد في كفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عددًا من السيدات المتواجدات أمام مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الحرية بمدينة كفر شكر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالزغاريد أثناء تفقد لجان انتخابات جولة إعادة مجلس الشيوخ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وذالك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

وشهدت لجان قها اقبالا كثيفا من السيدات تزاحمن أمام لجنة السيدات بالمدينه للأداء بأصواتهن للإدلاء باصواتهن فيما شهدت لجنة الرجال زحاما ايضا عقب خروج الموظفين من أعمالهم.

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عدد من مقار لجان انتخابات جولة إعادة مجلس الشيوخ، بمدينة بنها وكفر شكر للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.

شملت الجولة تفقد لجنة مدرسة سعد زغلول ومحمد كريم بقرية اسنيت بكفر شكر واللجنة العامة ببنها، حيث دعا محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة في ماراثون الانتخابات، كما دعا كل أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليًا وخارجيًا.

وانطلقت، الثلاثاء، بمحافظة القليوبية جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقررة 8 و9 سبتمبر، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

وأكدت المحافظة أنه من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

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سيدات فها اصطفا امام اللجان

سيدات فها اصطفا امام اللجان

سيدات فها اصطفا امام اللجان

سيدات فها اصطفا امام اللجان

سيدات فها اصطفا امام اللجان

سيدات فها اصطفا امام اللجان

سيدات فها اصطفا امام اللجان

سيدات فها اصطفا امام اللجان