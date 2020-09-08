مش مصدق نفسي.. أول تعليق من الطفل "مهند" بعد تدريس مادة "القيم واحترام الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عبر الطفل مهند عماد، أحد أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، عن سعادته الغامرة بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بتدريس مادة "القيم واحترام الآخر"، والتي طالب الرئيس بتدريسها في مؤتمر "قادرون باختلاف".

وقال "مهند" في تصريحات لمصراوي" مش مصدق نفس"، "شعور جميل لا يمكن وصفه كان هذا بالنسبة لي حلم واتحقق".

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وتقدم الطفل مهند بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لتدريس مادة "القيم واحترام الآخر"، ووجه مهند رسالة للشعب المصري "لازم الشعل يقدر ويعرف ايه اللي بيعمله الرئيس للبلد".

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تدريس مادة "القيم واحترام الآخر.. معًا نبني" للصف الثالث الابتدائي هذا العام.

وأوضح "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا، أنَّه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنّه سيتمّ تدريس كتاب "القيم واحترام الآخر" لطلاب الصف الثالث الابتدائي على أن يتمّ إعداد كتاب للمادة نفسها للصفوف الأولى والثانية الابتدائية، مشيرًا إلى أنَّه تقرر إدراجها على الصف الثالث هذا العام باعتباره أول صف يصل لنظام التعليم الجديد.