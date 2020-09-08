لاستعراض الإمكانات التصنيعية العسكرية والمدنية.. وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير مصر بجنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، أحمد الفضلي سفير مصر لدى جنوب إفريقيا؛ لبحث سبل دعم التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المماثلة لها في دولة جنوب إفريقيا.

وجاء اللقاء لاستعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض المنتجات العسكرية والمدنية التي تقوم شركات الهيئة بتصنيعها.

وقدم وزير الإنتاج الحربي نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة، وأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات العالمية المختلفة.

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وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى الزيارات الخارجية التي يتم تنفيذها بواسطة ممثلي الإنتاج الحربي؛ للتعرف على أحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف مجالات التصنيع، بهدف نقلها إلى الشركات التابعة.

ومن جانبه، قدم أحمد الفضلي سفير مصر بدولة جنوب إفريقيا، التهنئة إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي لتوليه حقيبة الوزارة، مؤكدًا تطلعه إلى نقل ما اطلع عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى جنوب إفريقيا، وعزمه دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة جنوب إفريقيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتعرف على أرض الواقع على الإمكانات التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة؛ حيث تمثل هذه الزيارات مجالاً خصبًا لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي من منطلق حرص الوزارة على تعزيز أواصر العلاقات مع كل الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما يأتي عقد هذا اللقاء إيمانًا بدور السفراء المصريين في زيادة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة مع الدول الموفدين إليها.