"مصر للطيران" تسير 30 رحلة دولية تقل 2700 راكب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستسير غدًا رحلاتها إلى 30 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2700 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كلٍّ من: (باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، أمستردام) ، و٣ رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين جويتين إلى (أبوظبي، إسطنبول)، و٣ رحلات استثنائية إلى كل من (الرياض، جدة، عمان)، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة)، ورحلة واحدة إلى كل من (أسوان، سوهاج)، بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٧٠٠ راكب.
ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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